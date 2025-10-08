Apple interno testira novu verziju Sirija kroz aplikaciju „Veritas“

Apple ubrzava razvoj unapređene verzije Siri asistenta, najavljene još na WWDC 2024, a sada koristi internu aplikaciju po uzoru na ChatGPT. Prema informacijama Bloomberga, aplikacija pod nazivom „Veritas“ omogućava zaposlenima da testiraju nove funkcionalnosti Sirija pre zvaničnog izdanja planiranog za narednu godinu.

Šta donosi „Veritas“

Interna aplikacija omogućava:

pretragu ličnih podataka na telefonu, poput imejlova i poruka ,

, obavljanje radnji u aplikacijama, npr. uređivanje fotografija ,

, evaluaciju da li chatbot format doprinosi korisničkom iskustvu.

Iako ova verzija neće biti dostupna javnosti, ona ubrzava testiranje i pruža Apple timu povratne informacije o korisnosti novih funkcija.

Izazovi i odlaganja

Apple je već imao teškoća u isporuci svojih AI rešenja. U martu 2025. kompanija je odložila lansiranje nove verzije Sirija, dok je prvi paket Apple Intelligence funkcija ostao ograničen i nije ispunio obećanja sa prezentacije — poput asistenta koji razume kontekst korisnikovog života i može aktivno da upravlja uređajem.

Prema Bloombergu, Apple taj cilj sada realno može da ostvari tek 2026. godine, i to kombinacijom sopstvenih modela i bar jednog eksternog AI modela. Nakon što je razmatrao saradnju sa OpenAI i Anthropic, Apple je od avgusta 2025. najbliži partnerstvu sa Google-om.

Iako Siri još uvek nije ispunio očekivanja korisnika, pojava interne aplikacije „Veritas“ sugeriše da je Apple značajno odmakao u razvoju. Ostaje da se vidi hoće li unapređeni Siri, planiran za 2026, konačno postati moćan i kontekstualno svestan asistent koji Apple godinama obećava.

