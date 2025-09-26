Apple iPhone 17 Pro se lako može izgrebati

Izgleda da iPhone 17 Pro i 17 Pro Max pružaju malu otpornost na ogrebotine i ogrebotine oko oštrih ivica izbočine kamere. Tehnološki bloger Zack Nelson demonstrira ovu slabost u testu izdržljivosti na svom YouTube kanalu JerryRigEverything, objašnjavajući da se sloj anodiziranog aluminijuma na iPhone 17 Pro i 17 Pro Max „ne lepi baš dobro za uglove“ — stvarajući slabu tačku u premazu. Ovo je poznati problem sa procesom elektrohemijske anodizacije, tako da je to bila dizajnerska odluka koju je Apple svesno doneo.

„Iz nekog razloga, Apple nije dodao zakošenje, zaobljenje ili radijus oko platoa kamere, i mislim da je to bilo namerno, tako da izgleda bolje“, kaže Nelson u videu. „Ali ta odluka da izgleda dobro odmah po raspakivanju će mučiti sve koji budu imali ovaj telefon u budućnosti.“ Video pokazuje da svakodnevni predmeti, poput novčića ili ključa od kuće koji se nose u istom džepu kao i iPhone 17 Pro, mogu da oštete anodizirani premaz oko oštrih uglova izbočine kamere. Međutim, to isto blago agresivno grebanje po ravnoj površini platoa kamere proizvelo je samo prašinu koja se lako mogla obrisati.

Blumberg je ranije izvestio da su demo jedinice u Apple prodavnicama prošle nedelje već pokazivale ogrebotine i tragove nakon samo nekoliko sati izlaganja, posebno na tamnoplavim verzijama modela iPhone 17 Pro i crnom iPhone Air-u.

