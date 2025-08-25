Apple isporučio tri milijarde iPhone uređaja, najavio snažna AI ulaganja i nove modele

Apple je zvanično isporučio tri milijarde iPhone-a od lansiranja prvog modela 2007. godine, potvrdio je izvršni direktor Tim Kuk tokom objave rezultata za treći kvartal. Kompanija je u istom periodu ostvarila prihod od 94 milijarde dolara, što je rast od 10% u odnosu na prethodnu godinu, uprkos značajnim troškovima vezanim za carine.

iPhone prodaja u porastu, delimično i zbog straha od carina

Prodaja iPhone-a zabeležila je dvocifreni rast, a analitičar Mark Gurman sugeriše da su mnogi korisnici kupovali uređaj iz straha da bi zbog Trampovih carina mogli uskoro postati nedostupni ili skuplji.

Carine su Apple koštale 800 miliona dolara u kvartalu koji se završio u junu, dok za naredni kvartal očekuju gubitak od 1,1 milijarde dolara, potvrdio je Kuk.

Apple je prethodno prodao milijardu iPhone-a do 2016, dve milijarde do 2021, a sada, samo četiri godine kasnije, stigao je do treće milijarde, što svedoči o još ubrzanijem rastu globalne potražnje.

Novi iPhone modeli stižu uskoro, uključujući iPhone 17 Air

Novi iPhone modeli biće predstavljeni verovatno tokom septembra, po uobičajenom Apple ritmu. Prema informacijama Marka Gurmana, među novitetima se očekuje i iPhone 17 Air, ultratanki uređaj dizajniran u skladu sa “Air” filozofijom ostalih Apple proizvoda.

Specifikacije iPhone-a 17 Air (prema glasinama):

Jedna kamera

Osnovni A19 čip

6,6-inčni ekran

Apple-ov interni modem (debitovao u iPhone 16e)

Cena: oko $900, što je oko $100 više od osnovnog iPhone 16 i u rangu sa iPhone 16 Plus modelom

Apple ulaže agresivno u veštačku inteligenciju

Pored hardverskih vesti, Tim Kuk je najavio da Apple značajno povećava svoja ulaganja u veštačku inteligenciju. Kompanija razmatra i mogućnost akvizicija kako bi ubrzala svoj AI roadmap. Iako nije imenovao konkretne mete za kupovinu, jasno je da Apple želi da sustigne konkurenciju u AI trci.

Uz tri milijarde isporučenih iPhone-a, rast prihoda i širenje u oblasti veštačke inteligencije, Apple pokazuje da i dalje dominira tehnološkom scenom. Sudeći po planovima za iPhone 17 generaciju i AI razvoj, naredni kvartali mogli bi biti još ambiciozniji, i potencijalno transformativni za celu Apple ekosferu.

Izvor: Engadget