Apple ispravka za Spectre u senci problema sa starim baterijama

Prema nekim izveštajima, moglo je da se dođe do zaključka da Spectre značajno utiče na funkcionisanje uređaja iz kompanije Apple, a prema uporednim testovima iOS 11.2.2 ažuriranja, koje bi trebalo da ublaži ovaj problem, kod iPhone-a 6 je došlo do pada u performansama od čak 41% kada su single-threaded zadaci u pitanju, te su mnogi požurili da kompaniji Apple pripišu još jedan skandal, te za loše funkcionisanje uređaja ovaj put okrive zakrpu za Spectre.

I dok ovi rezultati pokazuju značajan pad u performansama uređaja, te se posumnjalo na zakrpu za Spectre, stručnjaci imaju na umu da bi rezultati mogli da se dovedu u vezu i sa prethodnim usporavanjem starijih iPhone uređaja. I dok su mnogi mediji već objavili da Apple zakrpa ugrožava rad Apple proizvoda, neki su se osvrnuli na činjenicu da se podaci tiču iPhone-a 6 sa starom baterijom, te da je testirana iOS verzija 11.1.2 vs 11.2.2, pre nego 11.2.1 vs 11.2.2. Ova dva faktora ukazuju na to da bi problem pre mogao da se tiče već postojećih komplikacija u performansama starijih uređaja.

Sa iOS verzijom 11.2.0 se prvi put pokušalo da se reše problemi sa performansama kod iPhone 7 modela, te je posle tog ažuriranja pogođen i iPhone 6. To ukazuje da Spectre zakrpa verovatno nije problem, što svakako utiče na to da priča ne bude senzacija, ali je, naglašavaju stručnjaci, istina važnija od čitanosti nekog medija.

Izvor: Overclock3d

Podelite s prijateljima

Tweet