Apple izgubio prvu rundu u tužbi zbog naknada u Velikoj Britaniji za App Store-u

Kompanija će morati da svoju žalbu iznese direktno pred Apelacioni sud kako bi pokušala da poništi prošlomesečnu odluku.

Apsolutna tržišna moć

Apple-u neće biti odobrena preliminarna mogućnost žalbe na presudnu odluku o antimonopolskom ponašanju u Velikoj Britaniji. U oktobru je tamošnji sud za žalbe u konkurenciji presudio da Apple uživa „gotovo apsolutnu tržišnu moć“ nad distribucijom aplikacija i plaćanjima unutar aplikacija. Tako „zloupotrebljava svoju dominantnu poziciju naplaćujući prekomerne i nepravedne cene“ kao proviziju programerima. U to vreme, Apple je navodno planirao žalbu, ali je sud je sada odbio da kompaniji dozvoli da ospori odluku.

To znači da je sledeća opcija Apple-a, ukoliko želi da izbegne plaćanje više od milijardu funti odštete, da slučaj iznese direktno pred Apelacioni sud u Velikoj Britaniji. Kompanija je zatražila 21 dan za podnošenje bilo kakve prijave tom sudu.

Ova godina je bila intenzivna za Apple. Kompanija je suočena sa sve većim regulatornim pritiskom zbog pravila za App Store i naknada koje naplaćuje mobilnim programerima. Apple je najavio novi partnerski program koji bi prepolovio provizije koje naplaćuje za mini-aplikacione transakcije.

