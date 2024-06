Apple je najavio RCS podršku

Apple će konačno usvojiti RCS u iOS-u 18, čime će se efektivno okončati dugogodišnja borba za paritet funkcija između iMessage-a i Android-a. Ali najava nije bila proslava – mogli ste da trepnete i propustite. Umesto da pokaže kako će RCS poboljšati stvari, Apple je blago najavio podršku za standard i fokusirao se na sve sjajne funkcije koje dolaze iMessage korisnicima – ne RCS.

Apple nije govorio o tome kako će usvajanje RCS-a konačno omogućiti korisnicima iPhone-a i Android-a da jedni drugima šalju slike i video zapise visoke rezolucije. Nije čak ni rečeno kako će RCS omogućiti podršku za potvrde čitanja na više platformi i indikatore kucanja. Apple je samo istakao blistave funkcije koje dolaze u iMessage, uključujući načine za podebljanje i kurziv teksta, poboljšanja Tapback-a i mogućnost zakazivanja teksta.

Sve su ovo sjajne promene, ali korisnici iPhone-a neće moći da koriste ove funkcije kada ćaskaju sa nekim na Android-u. I ne znamo čak ni kako će se emoji kreirani pomoću Genmojija, Apple-ovog novog alata za kreiranje emodžija sa veštačkom inteligencijom, pojaviti u tekstovima poslatim korisnicima na Android-u.

Kompanija je sahranila RCS i na svojoj stranici za pregled iOS 18. Ne odnosi se čak ni na Android korisnike po imenu: „RCS (Rich Communication Services) poruke donose bogatije medije i potvrde o isporuci i čitanju za one koji ne koriste iMessage.“ Uključena slika prikazuje RCS ćaskanje na iPhone-u, koji ima zelene mehuriće koje označavaju da osoba kojoj šaljete poruke nije na iPhone-u.

Apple je prvi put potvrdio da RCS podrška dolazi prošle godine. „Ovo će funkcionisati zajedno sa iMessage-om, koji će i dalje biti najbolje i najbezbednije iskustvo za razmenu poruka za Apple korisnike“, rekla je portparolka Apple-a Jacqueline Roy u izjavi za The Verge tada. Ali to nije nužno bio velikodušan potez. Apple je u velikoj meri bio primoran da podrži RCS kao odgovor na sve veći pritisak globalnih regulatora i konkurentskih kompanija. To može pomoći da se objasni pomalo nezadovoljan pristup najavi njegovog uvođenja u iOS 18.

Ali Apple-ovo usvajanje RCS-a je godinama nastajalo. Svaki veliki prevoznik je već prešao na RCS. Apple je bio jedini koji se nije držao, a regulatori, u kombinaciji sa lošom štampom (sećate se kada je Tim Cook rekao momku da kupi mami iPhone?), učinili su da kompanija sve više odgovori na ovaj problem.

Činjenica da je Apple preskočio RCS tokom svog uvodnog izlaganja čini da se čini da Apple nije mislio da je dovoljno dostojan da se pokaže – što je glupo. Cela populacija korisnika Android-a, uključujući i mene, zaglavila je u dobijanju fotografija i video snimaka od korisnika iPhone-a koje vam je potrebna lupa da biste ih videli (isto tako pokušavajući da ih ubedim da preuzmu mesindžer treće strane koji zapravo podržava medije visoke rezolucije ).

Ovo je ogromno poboljšanje za korisnike Android-a i iPhone-a! Šteta je što je dugo očekivano ujedinjenje sistema za razmenu poruka iPhone-a i Android-a bilo ugušeno uznemirujućim emodžijima generisanim od veštačke inteligencije i treperećim iMessage balončićima. Čak i bez Appleovog priznanja, samo sam oduševljen što ću konačno moći da razmenjujem fotografije i video zapise iz 21. veka sa svojim prijateljima i članovima porodice koji imaju iPhone.

Izvor: TheVerge

