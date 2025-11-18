Apple je pomogao da „netbookovi” umru — sada ih jeftini MacBook možda vraća

Kad je Apple lansirao svoj iPad, bio je to trenutak koji je praktično proglasio kraj ere netbookova — malih, jeftinih laptopova koji su dominirali krajem 2000-ih. Tablet je ponudio sličnu, a često i bolju mobilnost i funkcionalnost, i korisnici su prešli na njega. Najnovije informacije, međutim, ukazuju da Apple planira da uđe u segment kojim je nekada dominirao netbook: laptop koji je pristupačan, manji, pokretan i zasnovan na mobilnom procesoru — ideja koja mnogo podseća na one izvorne “malu i jeftinu” formulu.

Povratak netbook forme u 2026. godini?

Prema izveštajima, Apple priprema novi MacBook za prvi deo 2026. godine koji neće biti “jeftin za Mac”, već će biti izrazito pristupačan i cenovno pozicioniran na tržište školske upotrebe, povremenih korisnika i onih kojima treba osnovni laptop za čitanje, pretraživanje interneta i jednostavan rad. U fokusu je mobilni A-serijski čip koji bi trebao da zameniti tradicionalne Mac procesore, što omogućava nižu cenu i dužu autonomiju — upravo one karakteristike koje su nekada krasile netbookove.

Ipak, važno je naglasiti da Apple nema nameru da koristi termin „netbook“ — ali forma, funkcija i tržište jasno pokazuju da je upravo to u pitanju, modernizovano za 2020-te. Manji ekran, slabija (ali i dalje sasvim dovoljna) rezolucija i fokus na osnovne zadatke umesto zahtevnog multitaskinga i gejminga — sve su to signali promene kursa za kompaniju koja je do skoro bila vezana za premium segment.

Za korisnike ovo može biti odlična vest: laptop sa Apple kvalitetom po znatno nižoj ceni, koji služi za učenje, pisanje, gledanje i surfovanje. Ali, za entuzijaste i profesionalce, ovo neće značiti „MacBook za sve“ — to će biti uređaj fokusiran na mobilnost i osnovnu produktivnost, ne na zahtevne grafičke ili kreativne radne tokove.

Zaključno: Ako Apple uspe da unese sinergiju između mobilnog čipa i laptop forme uz jasno segmentiranje uređaja — mogli bismo da vidimo renesansu ideje netbooka, ali pod novim imenom i modernom tehnologijom. Ipak, uspeh će zavisiti od toga koliko konzistentno Apple isprati taj plan i koliko tržište zaista prepozna potrebu za takvim uređajem.

Izvor: TheVerge