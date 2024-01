Apple je prodao između 160.000 i 180.000 Vision Pro naočara tokom prethodnog vikenda

Ovi brojevi ukazuju na značajan početak za ovaj uređaj. Međutim, analitičar Ming-Chi Kuo upozorava da je ovo i dalje “veoma specifičan proizvod”.

Vision Pro slušalice nisu namenjene prosečnom potrošaču

Na osnovu Kuo-ovih analiza i prednarudžbina kao i vremena isporuke, procenjuje se da je kompanija prodala između 160.000 do 180.000 Vision Pro naočara tokom prošlog vikenda. Ovi brojevi već znatno prevazilaze Kuo-ove ranije analize od 60.000 do 80.000.

Ovo zvuči kao pozitivna vest. Ipak, Kuo je ukazao da obzirom na to da se vreme isporuke nije promenilo u prvih 48 sati, to može ukazivati na brz pad potražnje nakon što su verni korisnici i fanovi završili sa prednarudžbinama. Za razliku od toga, porudžbine iPhone-a obično “postepeno porastu od 24 do 48 sati nakon otvaranja prednarudžbi”.

Naravno, Vision Pro slušalice nisu namenjene prosečnom potrošaču u svom trenutnom stanju. Još uvek nedostaju neke popularne aplikacije poput YouTube-a, Spotify-a ili Netflix-a. Tu je i visoka početna cena od 3.499 dolara. Apple će možda kasnije lansirati jeftiniji model čija cena će biti u rasponu od 1.500 do 2.500 dolara.

Kuo dodaje da čak i uz rasprodat uređaj, na osnovu gornje početne proizvodne cifre od 80.000 jedinica, to čini samo oko 0,007 posto od ukupno 1,2 milijarde aktivnih korisnika Apple-a. To Vision Pro slušalice čini “veoma specifičnim proizvodom”. Drugim rečima, tehnološki gigant će morati na neki način da podstakne i održi potražnju za ovim uređajem pre nego što ga globalno lansira. Apple postavlja prostor za demonstracije u svojim glavnim prodavnicama u Sjedinjenim Državama. Kompanija cilja da na taj način privuče više kupaca i ostvari dodatne prodaje putem sesija koje traju 25 minuta.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet