Apple konačno donosi „Objedinjavanje pošte“ na stranice za iPhone, iPad i Mac

Apple-ov besplatni paket iWork aplikacija nudi odličan način za Mac, iPad, pa čak i iPhone korisnike da kreiraju biltene, tabele i prezentacije. Međutim, koliko god da su Pages, Numbers i Keynote intuitivni i atraktivni, takođe je pošteno reći da su uvek zaostajali za svojim dobro poznatim Microsoft kolegama.

Appleove iWork aplikacije su besplatne, dok se Microsoft wWrd, Excel i Powerpoint moraju kupiti zasebno. Međutim, sa današnjim ažuriranjem Pages, možda postoji jedan razlog manje za korišćenje Microsoft Word-a; Apple je konačno uveo automatizaciju spajanja pošte u svoju aplikaciju za pisanje.

Objedinjavanje pošte, koje vam omogućava da kreirate jedan šablon dokumenta ili koverte koji se može koristiti za desetine primalaca, oduvek je bio upadljiv propust u Appleovoj aplikaciji za obradu teksta. To je nešto što je osnovna karakteristika drugih aplikacija za obradu teksta više od 30 godina, a mnogi korisnici Pages su šokirani kada otkriju da nedostaje.

Ova funkcija je toliko tražena da su preduzimljivi programeri napravili aplikacije nezavisnih proizvođača da popune prazninu. Zahvaljujući Pages-ovoj podršci za AppleScript, korisnici koji se više bave tehnologijom takođe su bili u mogućnosti da spoje svoja sopstvena rešenja. Međutim, sve su ovo bili hakovi da bi se nadoknadila funkcija koju je Apple zaista trebalo da koristi od početka.

Da li je vredelo čekati?

Iako je prošlo mnogo vremena, Mail Merge je konačno stigao u Pages 12.1 — i nije dostupan samo na Mac-u; iPad, pa čak i korisnici iPhone-a takođe mogu to da iskoriste. To je lepo poboljšanje u odnosu na Microsoft Word, koji nudi solidnu funkciju spajanja pošte na radnoj površini, ali ne i na iPhone-u ili iPad-u. To nije iznenađujuće jer Apple naporno radi na tome da isporuči paritet funkcija u čitavoj svojoj porodici uređaja što je više moguće.

Word, Excel i Poverpoint za iPhone i iPad su prilično funkcionalni za standardno uređivanje, ali im nedostaju napredne funkcije njihovih kolega na desktopu. S druge strane, u Pages, Numbers i Keynote-u je vrlo malo što možete da uradite na Mac-u što ne možete da uradite i na svom iPad-u ili iPhone-u.

Apple je takođe integrisao svoju funkciju spajanja pošte mnogo čvršće u celokupno iskustvo macOS-a i iOS-a. Najvažnije je da ako šaljete pismo grupi prijatelja, porodice ili kolega, ne morate da kreirate zasebnu tabelu; možete preuzeti informacije direktno iz aplikacije Kontakti na vašem iPhone-u, iPad-u ili Mac-u.

Kada podešavate spajanje pošte na stranicama, moći ćete da ispustite polja za ime i adresu koja odgovaraju vašim kontaktima, a kada izvršite spajanje, možete da izaberete iz koje liste kontakata ili grupe želite da izvučete imena.

Ovo uključuje stvari kao što su rođendani, godišnjice i drugi datumi, ručke društvenih medija, srodna imena, pa čak i URL adrese. Naravno, i dalje možete da koristite tradicionalnu tabelu, u kom slučaju ćete moći da kreirate koja god polja želite.

Šta je još novo u Pages, Numbers i Keynote-u?

Iako je spajanje pošte nesumnjivo najznačajnija nova funkcija koja će ovog puta doći na Pages, Apple je takođe dodao neke „nove stilizovane šablone za pozivnice za događaje i studentske sertifikate“ kako bi pomogao ljudima da se pripreme za matursku sezonu. Takođe sada možete da izvozite svoje dokumente Pages u obične tekstualne datoteke.

Brojevi dobijaju određena poboljšanja performansi kada umetnu redove i kolone u velike tabele, dok Keynote dodaje dinamičke pozadine koje se pomeraju dok prelazite sa slajda na slajd, plus neke dodatne animirane teme koje sadrže ove nove pozadine. Takođe je sada moguće preskočiti ili opozvati sve slajdove u skupljenoj grupi.

Izvor: idropnews

