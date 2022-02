Apple lansira novi „Korisnički vodič za ličnu bezbednost“ zbog zabrinutosti oko AirTag-a 

Apple je lansirao novi „Korisnički vodič za ličnu bezbednost“ koji objedinjuje detalje i dokumente podrške koji mogu pomoći korisnicima „kada je vaša lična bezbednost ugrožena“.

Novi Personal Safety hub podeljen je na više različitih odeljaka

Lansiranje ovog namenskog hub-a dolazi nakon što je Apple objavio početnu rundu resursa podrške pre godinu dana, a zabrinutost oko AirTag bezbednosti i uhođenja nastavlja da raste.

Apple objašnjava da je svrha novog korisničkog vodiča za ličnu bezbednost da „ponudi strategije i rešenja koja će vam pomoći da povratite kontrolu“ ako ste zabrinuti da neko ima neovlašćen pristup vašem uređaju ili nalogu. Novi Personal Safety hub podeljen je na više različitih odeljaka, od načina da preduzmete akciju ako ste u opasnosti da zaštitite svoje informacije pomoću jake lozinke i bezbednosnih strategija. Vodič „pregledajte i preduzmite akciju“ je posebno važan. Evo saveta i trikova detaljno opisanih u ovom delu korisničkog vodiča:

Upravljajte sharing podešavanjma

Blokirajte pokušaje nepoznatog logovanja

Documentujte sumnjive aktivnosti skrinšotom ili snimkom

Šerujte ili prekinite šerovanje lokacije

Budite bezbedni uz AirTag i drugom Find My accessories

Čuvajte svoje podatke bezbedno u iCloud-u

Kako da kontrolišete ko može da pristupi vašoj lokaciji

Izbrišite sumnjiv sadržaj sa svojih uređaja

Upravljajte Family Sharing podešavanjima

Izbegavajte lažne zahteve za deljenje informacija

Bezbedno kontrolišite svoj Home accessories

Kako izbrisati sav sadržaj i podešavanja

Vratite podatke za koje ste napravili rezervnu kopiju

Jedan od najznačajnijih novih vodiča ovde je onaj koji se fokusira na to kako da „ostanete bezbedni sa AirTag-om i drugim Find My accessories“. Apple objašnjava: I AirTag i Find My network su dizajnirani sa privatnošću u svojoj srži. Mrežni dodaci AirTag i Find My imaju jedinstvene Bluetooth identifikatore koji se često menjaju. Da biste obeshrabrili neželjeno praćenje, Find My vas obaveštava ako se tokom vremena primeti nepoznati AirTag ili drugi Find My dodatak koji se kreće sa vama tako što vam šalje poruku „Item Detected Near You“. (Ova funkcija je dostupna na iPhone-u, iPad-u ili iPod touch-u koji koristi iOS 14.5 ili iPadOS 14.5 ili noviji). Ako vidite ovu poruku na svom uređaju, AirTag ili drugi Find My dodatak koji je odvojen od osobe koja ga je registrovao putuje sa vama i vlasnik će možda moći da vidi njegovu lokaciju. Moguće je da je AirTag pričvršćen za predmet koji pozajmljujete.

Apple takođe uključuje posebne kontrolne liste kojima ljudi mogu pristupiti za deljenje lokacije sa drugim korisnicima putem Find My aplikacije.

