Apple M4 MacBook Air ažuriranje  dogodine

Apple planira da pusti MacBook Airs sa M4 čipovima početkom 2025. godine, izvještava Bloombergov Mark Gurman. Kompanija je ovog proleća upravo osvežila liniju sa M3 čipovima, ali će ažuriranje M4 „verovatno“ biti lansirano između januara i marta 2025. godine, kaže Gurman. I 13-inčni i 15-inčni modeli će očigledno dobiti M4 ažuriranje i imaće sličan dizajn kao M2 MacBook Air.

Potencijalno prolećno lansiranje MacBook Air-a opremljenog M4 znači da linija proizvoda neće biti deo Appleovih glasina za sledeću nedelju. Sa tim ažuriranjima, Apple će otkriti nove MacBook Pro, Mac Mini i iMacove, kaže Gurman.

Međutim, ako čekate novi Mac Studio, nemojte to očekivati odmah. Mac Studio trenutno pokreću čipovi M2 Mak i M2 Ultra, ali verzija opremljena M4 sada će verovatno stići „nakon izdanja softvera u martu“, što znači da bi se to moglo dogoditi negde između marta i juna, kaže Gurman. Apple takođe očigledno radi na M4 Mac Pro, Gurman nije dao vremenski okvir kada bi to moglo izaći.

U proleće, Gurman izveštava da Apple takođe ima za cilj da otkrije novi iPhone SE, novi iPad Air, „nadograđene“ iPad tastature i nove iPad-ove početnog nivoa. Kompanija je upravo objavila sedmu generaciju iPad Mini i trebalo bi da lansira prvu fazu funkcija Apple Intelligence sledeće nedelje.

