PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
Technology 

Apple M5 čip povećava AI performanse sa novim ‘Neural Accelerators’

Nenad Gajic

Apple je predstavio novi M5 čip za ažurirane iPad Pro, MacBook Pro i po prvi put Vision Pro. M5 koristi 3nm proces treće generacije. Zatim i unapređenu 10-jezgrenu GPU arhitekturu, nudeći četiri puta veću vršnu GPU performansu u odnosu na M4. Tu je podrška za hardverski ubrzano ray tracing renderovanje.

PCPress.rs Image

Neural Accelerators

Čip uključuje i 10-jezgreni CPU sa šest efikasnih i do četiri performans jezgra. Kod manjih modela iPad Pro (256GB i 512GB) CPU ima devet jezgara, dok 1TB i 2TB modeli imaju deset. M5 poboljšava memorijski protok sa 120GB/s na 153GB/s. To omogućava do 30% bržu grafiku i do 45% bolje performanse u aplikacijama sa ray tracing-om.

Bizit 2025

Apple je takođe uveo posvećene Neural Accelerators unutar svakog GPU jezgra, što ubrzava rad AI funkcija i Apple Intelligence veština, uključujući kreiranje Persona u Vision Pro uređaju.

Performanse M5 čipa značajno poboljšavaju grafiku i AI, što je naročito korisno za kreativne zadatke, igre i rad sa veštačkom inteligencijom.

Izvor: Engadget

Facebook komentari:
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *