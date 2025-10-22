Apple M5 čip povećava AI performanse sa novim ‘Neural Accelerators’

Apple je predstavio novi M5 čip za ažurirane iPad Pro, MacBook Pro i po prvi put Vision Pro. M5 koristi 3nm proces treće generacije. Zatim i unapređenu 10-jezgrenu GPU arhitekturu, nudeći četiri puta veću vršnu GPU performansu u odnosu na M4. Tu je podrška za hardverski ubrzano ray tracing renderovanje.

Neural Accelerators

Čip uključuje i 10-jezgreni CPU sa šest efikasnih i do četiri performans jezgra. Kod manjih modela iPad Pro (256GB i 512GB) CPU ima devet jezgara, dok 1TB i 2TB modeli imaju deset. M5 poboljšava memorijski protok sa 120GB/s na 153GB/s. To omogućava do 30% bržu grafiku i do 45% bolje performanse u aplikacijama sa ray tracing-om.

Apple je takođe uveo posvećene Neural Accelerators unutar svakog GPU jezgra, što ubrzava rad AI funkcija i Apple Intelligence veština, uključujući kreiranje Persona u Vision Pro uređaju.

Performanse M5 čipa značajno poboljšavaju grafiku i AI, što je naročito korisno za kreativne zadatke, igre i rad sa veštačkom inteligencijom.

Izvor: Engadget