Apple Maps će uskoro prikazivati oglase, stiže u narednim mesecima

Apple planira da uvede oglase u svoju Maps aplikaciju, što znači da korisnici uskoro mogu videti plaćene lokacije dok pretražuju mape. Ova promena je deo šire strategije kompanije da monetizuje svoje aplikacije i servise van prodaje hardvera i aplikacija.

Kako će funkcionisati oglasi u Apple Maps

Oglasi će se pojavljivati kada korisnici pretražuju lokacije ili traže smernice. Na primer, pretraga za “kafe” može prikazati plaćenu lokaciju na vrhu liste rezultata. Apple navodi da će oglasi biti označeni kao sponzorisani, kako bi korisnici znali da se radi o plaćenim mestima.

Kompanija takođe ističe da se privatnost korisnika neće ugroziti – oglasi neće pratiti istoriju lokacija korisnika za personalizaciju reklama. Umesto toga, oglasi će biti generisani na osnovu trenutne pretrage i lokacije, zadržavajući lokalni kontekst.

Ova promena može doneti dodatni prihod Apple-u, ali će takođe pružiti malim preduzećima i lokalnim trgovcima novu mogućnost promocije na platformi koju milioni koriste svakodnevno. Stručnjaci napominju da je ovo logičan korak s obzirom na rast digitalnog oglašavanja i konkurenciju poput Google Maps i Waze.

Uvođenje oglasa u Maps aplikaciju očekuje se tokom sledećih meseci, a Apple planira da prvo testira funkciju u SAD, pre nego što je proširi globalno. Korisnici bi mogli primetiti male oznake ili promene u interfejsu dok se funkcija postepeno implementira.

Za sada, Apple Maps i dalje ostaje besplatna aplikacija za sve korisnike, a dodavanje oglasa neće uticati na osnovne funkcionalnosti navigacije i pretrage.

Izvor: Android Authority