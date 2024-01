Apple Maps greškom označio mala preduzeća kao „trajno zatvorena“ i time ugrozio njihovo poslovanje

Kao i većina drugih GPS aplikacija, Apple Maps nudi mnogo više od pronalaženja optimalnog puta od tačke A do tačke B. Ona nudi i detaljne informacije o kompanijama, kafićima, restoranima, hotelima, prodavnicama i drugim objektima u blizini odabrane rute. Takve informacije su od vitalnog značaja za mnoga mala preduzeća – i njihovo poslovanje je mnogo zavisnije od takvih informacija nego u slučaju velikih kompanija. Jednostavno rečeno, ako ne znate da neko preduzeće (prodavnica na primer) postoji, nećete moći ni da potrošite novac u njemu.

Zato greška u Apple Maps-u može da dovede do velikih problema u poslovanju kod takvih preduzeća. Upravo to se dogodilo jednom Tajvanskom restoranu u Kvinslendu (Australija), koji je na Apple Maps-u bio označen kao „trajno zatvoren“. Vlasnici restorana su primetili drastično smanjenje broja gostiju tokom novembra i decembra prošle godine, kao i pad prihoda od 12.000 australijskih dolara (oko 8.000 USD). Kada se jedan od vlasnika restorana obratio Apple-u, kompanija je tvrdila da ne može da mu pomogne jer on „nije vlasnik“. Zato je morao da otvori poslovni nalog na mreži, da zatraži vlasništvo nad svojim biznisom i da ga zatim označi kao „otvoren“. Međutim, restoran je tada postavljen na pogrešnim GPS koordinatama, koje su bile ispravljene tek u sledećoj iteraciji.

Ovo nije jedini slučaj problema koje su vlasnici malih biznisa iskusili sa netačnim labelama u Apple Maps-u. Na forumu podrške, može da se nađe veliki broj sličnih navoda, koji su koštali vlasnike dosta novca, jer su klijenti misleći da su oni zatvoreni, odlazili na druga mesta.

Nije poznato šta je dovelo do toga da se mnogi poslovni objekti označe kao da više ne posluju. Poslovni korisnici bi trebali da mogu da koriste Apple Business Connect kako bi sami vodili računa o pomenutim informacijama. Ali, mnogi od njih nisu ni svesni da takav program postoji, dok su drugi naveli da je dosta težak za upotrebu, kao i da je tehničkoj podršci potrebna „večnost“ da reaguje na prijavljene probleme.

