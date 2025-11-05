Apple Messages kao kalkulator: kako koristiti za složene proračune

Calculator aplikacija na vašem iPhone-u i iPad-u može mnogo više od osnovnih proračuna – podržava složene naučne jednačine i pretvaranje brojeva između različitih formata. Međutim, postoji još jedan ugrađeni alat koji može da se nosi sa proračunima i konverzijama, a to je Apple Messages.

Kako koristiti Messages kao kalkulator

U Messages aplikaciji možete jednostavno ukucati jednačinu u polje za tekst, a opcija autofill će automatski prikazati tačan rezultat. Počnite sa osnovnim operacijama poput sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja. Zatim možete preći na naprednije proračune, uključujući trigonometrijske funkcije poput sine, cosine i tangenta. Za svakodnevnu upotrebu, Messages može pretvarati brojeve između različitih formata, na primer Celzijus u Farenhajt, kilometre u milje ili stope u inče.

Zašto koristiti Messages kada postoji Calculator? Možda želite privatno podeliti iznos računa ili napojnicu, ili prikazati konverziju kao što je kilometre u milje. Umesto da prvo otvorite Calculator, izračunate vrednost i potom je kopirate u poruku, sve to možete obaviti direktno u Messages, štedeći vreme i korake.

Osnovni proračuni i trigonometrija

Da biste isprobali osnovni proračun, otvorite Messages, ukucajte prvi broj, zatim znak * (množenje), potom drugi broj i znak =. Rezultat će se pojaviti automatski, a tapom na celu jednačinu možete je ubaciti u poruku. Za trigonometriju, unesite npr. sin(90)= i rezultat će se pojaviti u autofill polju.

Pretvaranje brojeva i jedinica

Messages može automatski konvertovati temperature, dužine i druge jedinice. Na primer, ukucajte 25c= da biste dobili vrednost u Farenhajt, ili broj u kilometrima praćen znakom = da biste dobili milje. Ako želite specifičnu konverziju, možete je ručno definisati, npr. 86 in to ft = za pretvaranje inča u stope.

Ograničenja i saveti

Iako Messages podržava veliki broj operacija i konverzija, nije tako moćan kao Calculator. Na primer, ne može obavljati konverziju valuta, dok Calculator to može. Ipak, Messages je zgodna alternativa kada želite brzo izračunavanje ili pretvaranje brojeva bez otvaranja druge aplikacije.

Izvor: PCWorld