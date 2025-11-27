Apple – mini provizija od programera mini aplikacija

Apple pokreće novi program za programere mini aplikacija koji smanjuje naknade za kupovine unutar aplikacije. U četvrtak je kompanija objavila da kreatori mini aplikacija koji se pridruže programu koriste nižu stopu provizije od 15% – polovinu stope do 30% koju Apple naplaćuje drugim programerima.

Apple opisuje mini aplikacije kao „samostalna iskustva“ izgrađena korišćenjem HTML5 i JavaScript-a koja postoje unutar druge aplikacije. Format je postao popularan u Kini, gde aplikacije poput WeChat-a, u vlasništvu Tensenta, imaju ugrađene usluge za prevoz putnika, dostavu hrane, plaćanja i još mnogo toga. Telegram i Diskord slično nude mini aplikacije, dok su Snapchat i TikTok takođe eksperimentisali sa njima.

Vest o programu dolazi samo nekoliko sati nakon što je Apple postigao sporazum sa Tensentom, omogućavajući mu da uzima proviziju od 15% na kupovine iz mini aplikacija WeChat-a. Deo antimonopolske tužbe Ministarstva pravde protiv Applea optužuje kompaniju da guši super aplikacije, odnosno aplikacije koje nude niz usluga (ili mini aplikacija) na jednoj platformi. Ovaj potez bi mogao pomoći u smanjenju antimonopolskog pritiska.

Apple kaže da će njegov novi program pomoći „programerima koji hostuju mini aplikacije da razviju svoje poslovanje i unaprede dostupnost mini aplikacija na App Storu“.

Izvor: TheVerge