Apple mora da plati 300 miliona dolara zbog neovlašćene upotrebe LTE patenata

Sud u Teksasu naložio je Apple-u da plati kompaniji Optis veliku sumu novca zbog kršenja patentnih prava koje pokrivaju LTE mrežu. Utvrđeno je da je Apple neovlašćeno upotrebio zaštićene tehnologije na svojim iPhone i iPad uređajima. Prema prvobitnoj odluci koja je doneta prošle godine, Apple je morao da plati Optisu 506 miliona dolara. Međutim, nakon žalbe, iznos je smanjen na 300 miliona dolara.

U Britaniji sigurno, možda i globalno!?

Optis je tužio Apple i u Velikoj Britaniji, gde se nada da će sud doneti odluku na globalnom nivou. Ako se to desi, ukupna vrednost koju bi Apple morao da plati bila bi oko sedam milijardi dolara.

Apple se neće predati bez borbe. On je optužio Optis da je u pitanju „patent trol“, odnosno kompanija koja postoji samo da bi tužila druge kompanije koje koriste njihove (kupljene) patente. Apple ne želi da plati pomenutu sumu, iako je 300 miliona dolara za njih praktično neosetna kazna. Samo u poslednjem kvartalu, neto prihodi kompanije bili su 21.7 milijardi dolara, što znači da će iznos koji treba da plate Optis-u, biti tek nešto viši od njihovog dnevnog profita. Naravno, ako Optis uspe u svojoj nameri da ostvari „globalnu pobedu“ i da dobije regularne isplate zbog upotrebe njihovih patenata, to bi možda moglo da dovede do povećanja cena Apple-ovih uređaja u budućnosti.

Izvor: Engadget

