Apple možda radi na najtanjem iPhone-u koji će zameniti Plus model

Najtanji iPhone kompanije Apple se očekuje sledeće godine, što će označiti kraj Plus modela koji će svoj poslednji lansiranje doživeti kasnije ove godine sa serijom iPhone 16.

iPhone bi uskoro mogao postati mnogo tanji od postojećih modela

Novi izveštaj tvrdi da Apple radi na “značajno tanjem” telefonu koji će biti deo sledeće godine iPhone 17 serije i zameniti Plus model. Ovaj nadolazeći iPhone model predstavljaće najveći redizajn u modernoj istoriji Apple pametnih telefona, sa premium materijalima poput aluminijuma u svojoj šasiji i zadržavanjem Dynamic Island funkcije.

Prema informacijama iz The Information, Apple bi mogao raditi na onome što bi moglo doneti skok na nivou iPhone X u seriji. Iako dizajn iPhone-a još nije finalizovan, Apple razmatra različite opcije kako bi osigurao da bude tanji od postojećih iPhone modela. Pored aluminijumske šasije, nadolazeći iPhone bi mogao imati poboljšanu FaceTime kameru i Face ID senzore u izrezu u obliku pilule, poznatom kao Dynamic Island.

Apple bi takođe mogao promeniti poziciju kamere na ovom modelu, premeštajući senzore sa ivice na centar, gde je manje verovatno da će biti zaklonjeni prstima. Ovo će predstavljati veliku promenu u dizajnu iPhone-a gde su kamere ostajale na levoj strani, iako su njihove pozicije menjane svake godine. Na primer, iPhone 16 bi mogao imati vertikalno poređane kamere umesto dijagonalno. Njegov ekran bi mogao biti veći od postojećeg osnovnog iPhone modela, ali manji od Pro Max modela, što znači da će biti između 6.12 i 6.69 inča.

Očekuje se da tanji iPhone model stigne sledeće godine, pa ako ste zainteresovani, postoji još jedan detalj koji treba da imate na umu. Mogao bi biti skuplji od postojećih Plus i čak Pro Max modela i mogao bi biti najskuplji iPhone model do sada. To takođe znači da sledeće godine nećete moći da kupite Plus model ako vam je to važno. Apple bi mogao lansirati poslednji Plus model — iPhone 16 Plus — kasnije ove godine i promeniti liniju sledeće godine.

Izvor: Techlusive

Podelite s prijateljima

Tweet