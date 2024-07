Apple navodno radi na uvođenju AI u Vision Pro 

Apple-ovi planovi veštačke inteligencije prevazilaze prethodno najavljena lansiranja Apple Intelligence-a na iPhone, iPad i Mac. Prema Bloombergovom Marku Gurmanu, kompanija takođe radi na uvođenju ovih funkcija u svoje Vision Pro naočare.

To nije iznenađujući potez – ako je Apple Intelligence (čitav paket funkcija uključujući poboljšani Siri, alate za lekturu i prilagođene emodžije) ključ za Apple-ovu budućnost, zašto ne bi bio dostupan na svim najnovijim Apple uređajima? Ali pored svega što je impresivno u vezi sa Vision Pro, on ostaje neobično skup uređaj sa ograničenom publikom (do sada).

Apple Intelligence neće biti lansiran na Vision Pro ove godine, kaže Gurman. Appleov glavni izazov ovde je preispitivanje kako će funkcije izgledati u mešovitoj stvarnosti, a ne na MacBook ili iPhone ekranu.

Govoreći o prodaji Vision Pro-a, Gurman izveštava da Apple takođe uvodi promene u načinu na koji demonstrira slušalice u prodavnicama, dodajući mogućnost potencijalnim kupcima da vide svoje lične medije na Vision Pro-u, a takođe menja traku za glavu sa Solo Loop-a. na Dual Loop za veću udobnost.

Imamo i nove glasine o Apple-u od analitičara Ming-Chi Kuoa, koji kaže da ga njegovo najnovije istraživanje lanca snabdevanja navodi da veruje da kompanija planira masovnu proizvodnju AirPod-ova sa infracrvenim kamerama do 2026. Ovi novi AirPod-ovi bi mogli da podrže nova prostorna audio iskustva i kontrole pokreta kada koristi se sa Vision Pro.

