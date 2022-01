Apple ne zahteva više verifikaciju za popuste

Tokom prošlog meseca, Apple je uveo novi proces verifikacije u SAD-u koji je pokušao da osigura da su kupci koji žele da imaju korist od sniženih cena edukacija zaista uključeni u njih. Sada je Apple uklonio proces verifikacije.

Apple onemogućava zloupotrebljavanje njegovih usluga

Moguće je da će se zahtev za verifikaciju vratiti. Apple već ima procese verifikacije u drugim zemljama, poput Velike Britanije. Kupci su takođe primetili da Apple postavlja nova ograničenja na to koliko artikala možete kupiti uz edukativni popust. Apple Track izveštava da su korisnici ograničeni na jedan desktop računar, jedan Mac mini, jedan laptop, dva iPad-a i dva dodatka godišnje.

S obzirom na to da je to više nego što će bilo koji učenik ili nastavnik verovatno kupiti za sebe u datoj godini, izgleda da je ograničenje na mestu. Kompanija želi da zaustavi korisnike da deluju kao posrednici za popust za sve njihove prijatelje koji nisu uključeni u edukativne svrhe. Očigledno je da Apple nije ni zahtevao od klijenata da imaju .edu e-mail adresu.

