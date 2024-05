Apple News Plus je spreman za rad van mreže 

Čak i ako su pretplatnici izvan dometa mobilne mreže ili Wi-Fi mreže (ili ako dođe do velikog prekida), Apple News Plus na iOS 17.5 i dalje može da im pruži sadržaj sada kada je dodat oflajn režim — ovo mora da je bilo dalje na listi od Apple mapa, koji je prošle godine dodao oflajn navigaciju u ažuriranju za iOS 17. Top stories, Apple News Today audio brifinzi, časopisi, narirani članci i zagonetke mogu se automatski preuzeti na vaš iPhone ili iPad, sve optimizovano da maksimizira prostor na uređajima.

Kao što je obećano, najnovija ažuriranja za macOS, iPadOS i druge platforme takođe dodaju još jednu igru reči za pretplatnike na News Plus pod nazivom Quartiles, koja se takmiči sa rastućom bibliotekom igara The New York Timesa, pa čak i LinkedIn-om. Odeljak New Plus Puzzles takođe dodaje novu tablu rezultata sa podacima o igračima kao što su statistika i nizovi za kvartile, ukrštene reči i mini ukrštene reči.

Tu je i nova pozadina Pride Radiance za Apple zaključane ekrane, bezbednosna ažuriranja i podrška za novi sistem obaveštenja na više platformi koji upozorava ljude na njihovim iPhone ili Android uređajima ako se čini da ih Bluetooth tracker prati.

Ova najnovija runda ažuriranja (iOS i iPadOS 17.5 / 16.7.8, macOS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5, tvOS 17.5 i vatchOS 10.5) takođe zakrpi brojne bezbednosne propuste koji mogu da urade stvari kao što je omogućavanje pronalaženju zlonamerne aplikacije lokaciju korisnika kada nije trebalo da pristupi zaštićenim podacima, pa ažurirajte svoje Apple uređaje što je pre moguće.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet