Apple novosti: iPhone dobio zaštitu od krađe

iOS 17.3 je stigao na iPhone, a s njim i funkcija koja štiti od krađe. Vreme je da uključite Stolen Device Protection.

U pitanju je važna nova opcija koja dodaje sloj sigurnosti svaki put kad je neki iPhone daleko od uobičajenih lokacija. Drugim rečima – svaki put kada korisnik nije tamo gde se obično nalazi (kod kuće, na poslu) dobija priliku da informacije koje se nalaze telefonu zaštiti u slučaju da je uređaj ukraden. Funkcija dakle ne vraća telefon korisniku, ali sprečava kradljivca da napravi velike izmene na uređaju i nalogu vlasnika. Isto je moguće i na iPad uređajima koji su dobili novi iPadOS 17.3.

Ukoliko se funkcija ne uključi automatski potrebno je da se ode u podešavanja, tapne na Face ID & Passcode, unese passcode i uključi Stolen Device Protection. Pre toga je neophodno da se uključi dvofaktorska autentifikacija za Apple ID i da se na telefonu aktiviraju sledeće opcije: passcode, Face ID (ili Touch ID za starije iPhone i iPad uređaje), Find My i Significant Locations. Prve dve se nalaze u Face ID & Passcode, a do Find My and Significant Locations može da se dođe sledećom putanjom: Settings – Apple ID – Find My.

