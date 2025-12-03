Apple nudi novi rukohvat za telefon

Umetnica Bejli Hikava je ponudila novi rukohvat za iPhone, šta mislite o njemu?

Apple je sarađivao sa umetnicom Bejli Hikavom i napravio novi držač za iPhone. Cena držača i postolja iznosti oko 70 dolara i moguće ga je naći u Apple prodvnicama. Naravno reč je o ograničenoj seriji tzv. „limited edition“.

Postolje je u zelenoj ili pegavoj boji kamena. Napravljeno je od mekog silikona. Putem metala se pričvršćuje za iPhone i služi kao držač i kao postolje, horizontalno ili vertikalno.

Dizajnirano je da podrži različite načine držanja i da smanji napor koji je potreban da bi se držao.

Apple je držač najavio kao novu ponudu u čast 40 godina rada kompanije. U okviru ove serije ponuda se nalazi i pletena futrola za telefon koji takođe nastaje kao saradnja sa umetnikom Isejem Mijakeom.

Izvor: theverge.com