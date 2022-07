Apple obećava „poseban tretman“ za svoje najkorisnije članove zajednice

Apple nagrađuje najaktivnije i najkorisnije članove svojih foruma za podršku svojim novim Community Plus programom (preko iClarified-a). Program samo po pozivu daje ovim članovima zajednice podrške „visokom nivou“ pristup ekskluzivnim pogodnostima i iskustvima.

Članovi Apple-ove zajednice podrške već mogu da zarađuju poene na osnovu svojih aktivnosti, dajući im pristup nagradama kako napreduju. Ovo uključuje mogućnost otpremanja prilagođenog avatara, kao i učešće u konferencijskim pozivima sa Apple timom zajednice podrške, pa čak i ličnim sastancima sa drugim članovima. Ali čini se da program Community Plus vodi stvari malo dalje. Odnosi se na „svetleće zvezde“ Apple foruma podrške koji pružaju najdetaljnije i najkorisnije odgovore. Apple kaže da će samo dodati „malu grupu“ ljudi u program na godišnjem nivou.

Nešto poput MVP

Ako vam ova vrsta programa zvuči poznato, možda ćete se setiti da Microsoft ima svoju MVP (najvredniji profesionalni) nagradu više od 20 godina i da je do sada priznao preko 4.000 MVP-a — ponekad ih nagrađujući putovanjima, pretplatama koje uključuju besplatan pristup skupim softver i besplatni materijali za obuku.

Dakle, da, Appleov program je malo nov u igri kada je u pitanju odavanje počasti najaktivnijim tehničarima podrške . Ali izgleda da Apple želi da uspostavi i ohrabri više stručnjaka koji rade van njegovih prodavnica i na forumima na kojima kupci često završavaju, čak i ako ti ljudi nisu zvanični zaposleni u Apple-u. Google se dugo oslanjao na forume da poveća ili zameni tehničku podršku – lansirao je Nexus One bez broja za pozivanje tehničke podrške, ali je dodao jedan kasnije – i čini se da se njegove nagrade za stručnjake za proizvode fokusiraju na povezivanje sa kompanijom i beta testiranje novih ažuriranja .

Apple oskudno o detaljima

Apple je prilično oskudan u vezi sa detaljima o tome kako bi članovi mogli imati koristi od programa Community Plus. Apple kaže da će članovima pružiti „poseban tretman i još mnogo toga“, ali nije jasno šta to podrazumeva.

Ranije ove godine, Apple je predstavio ažuriranja svojih programa profesionalne obuke za IT profesionalce, dajući ljudima mogućnost da dobiju sertifikate za poznavanje Apple-ovih sistema i uređaja u onlajn formatu koji se samostalno kreće; u isto vreme, postavlja tehničare za pozive usluga na licu mesta u svom programu Business Essentials. Apple takođe gradi svoje prisustvo u „uradi sam“ prostoru. U aprilu je Apple-ova usluga samopopravke za iPhone 12 i 13, koja omogućava korisnicima da kupe delove koji su im potrebni da poprave svoje uređaje i daje im uputstva kako da to urade, počela sa radom u SAD. To bi moglo značiti da vam se isporučuje paket od 79 funti samo da se napravi mala popravka, ali pretpostavljam da je to početak.

