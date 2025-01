Apple objavio da 68 procenata iPhone-a pokreće iOS 18

Apple je u petak objavio procenat usvajanja iOS 18 operativnog sistema. Prema tim podacima, brojke su gotovo identične stopi usvajanja iOS-a 17, iz prošlogodišnjeg istraživanja. Kompanija je navela da je do 21. januara, iOS 18 bio instaliran na 68 odsto svih iPhone-a, odnosno na 76 procenata modela telefona iz poslednje četiri godine.

U isto vreme prošle godine, iOS 17 je bio instaliran na 66 procenata svih iPhone-a, tako da je ove godine zabeležen rast od dva procenta. Druga statistika je identična – u januaru prošle godine 76 procenata svih iPhone-a je bilo ažurirano na iOS 17.

Slična situacija je i sa vlasnicima iPad-a. Apple je naveo da 53 procenta svih iPad-ova koristi iPadOS 18, što je isti procenat kao i za iPadOS 17 iz januara 2024. godine. Što se tiče modela objavljenih u poslednje četiri godine, 63 procenta upotrebljava iPadOS 18 (61 procenat je koristio iPadOS17 u januaru prošle godine).

Brojke su dakle veoma slične, uz mali porast. Nije poznato koliko je na to uticao Apple Intelligence. Zna se samo da je u najnovijoj verziji, iOS 18.3 beta, Apple podrazumevano aktivirao svoje AI funkcije. U dosadašnjim verzijama, korisnik je morao ručno da ih uključuje. iOS 18.3 bi mogao da se zvanično pojavi do kraja januara, pa bi to možda moglo da pomogne da se pomenute brojke o prihvatanju iOS 18 i iPadOS 18 još malo poprave.

Izvor: Engadget

