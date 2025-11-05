Apple OLED tranzicija

Apple planira da ugradi OLED ekrane u više svojih uređaja, uključujući MacBook Air, iPad Mini i iPad Air, prema izveštaju Marka Gurmana iz Blomberg. Kompanija je prošle godine dodala OLED ekran na iPad Pro, a nadograđeni model M5 objavljen je ovog meseca, nudeći poboljšanu osvetljenost, bolji kontrast i bogatije crne boje koje se vide i na iPhone-u i Apple Watch-u.

Apple planira da opremi iPad Mini OLED ekranom već sledeće godine, što se poklapa sa povećanjem cene od čak 100 dolara, prema Gurmanu. Prenošenje OLED ekrana na druge uređaje moglo bi da potraje godinama, jer Gurman izveštava da MacBook Air opremljen OLED-om „verovatno“ neće stići pre 2028. godine. U međuvremenu, Apple navodno planira da nadogradi iPad Air poslednji.

To nisu jedina OLED ažuriranja koja Apple možda ima u pripremi. Gurman izveštava da Apple planira da ovu tehnologiju displeja donese na ekran osetljiv na dodir na MacBook Pro-u koji bi mogao da stigne krajem sledeće godine ili početkom 2027. Moglo bi da prođe neko vreme pre nego što vidimo OLED displeje na njihovim laptopovima i tabletima koji nisu Pro.

Izvor: TheVerge