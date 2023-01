Apple omogućava ulistavanje biznisa kroz Maps

Apple Maps i dalje verovatno neće zameniti Google mape za neke korisnike, ali Apple misli da ima još jedan način da smanji jaz u funkcijama, a to je da prodavnicama da više kontrole nad onim što vidite. Kompanija je lansirala besplatnu alatku Apple Business Connect koja omogućava bilo kojoj firmi da prilagodi svoje lokacijske kartice u aplikacijama kao što su Maps, Messages, Siri i Wallet.

Apple Business Connect dostupan prvo u SAD-u

Prodavnice mogu da dodaju sopstvene slike, pozivaju u radnje u drugim aplikacijama ili prikazuju najnovije promocije. Apple će verifikovati preduzeća pre nego što da kontrolu nad lokacijskom karticom, ali prodavnice moraju samo da koriste Apple ID da bi se prijavile. Business Connect je dostupan širom sveta, iako će u početku biti dostupan samo u SAD-u. On će stići u druge zemlje u narednim mesecima.

Ekspanzija dolazi pošto se priča da Apple pronalazi načine da profitira od Maps-a. Kreator iPhone-a se navodno sprema da unese oglase za pretragu na Maps već ove godine. Ako je to tačno, informacije o prilagođenoj prodavnici mogle bi pomoći Apple-oj ideji. Verovatnije je da će preduzeće platiti oglase ako zna da će to dovesti do veće prodaje.

Bez obzira na Apple-ove motivacije, prilagođene kartice i dalje obećavaju da će poboljšati iskustvo sa Maps-om za svakodnevne korisnike. Trebalo bi da vidite tačnije informacije za lokalne prodavnice i da vam bude lakše sa svakodnevnim zadacima kao što su rezervisanje hotela ili naručivanje namirnica. Možda će biti korisnije i kada delite lokacije sa prijateljima.

Izvor: Engadget

