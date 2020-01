Apple optužen za krađu scenarija za seriju ‘Servant’

Apple TV+ je još uvek u početnim fazama postavljanja programa, a već se suočava sa poteškoćama. Naime, rediteljka Francesca Gregorini tužila je kompaniju, i to zbog toga što je serija Servant navodno naprevljena po njenom filmu The Truth About Emanuel iz 2013. godine.

Nova serija navodno neverovatno podseća na pomenuti film, te ima iste elementa zapleta, ali i odnose između glavnih junaka. Rediteljka je tvorca serije optužila da je jednostavno prekopirao zaplet, te ga samo pomerio na „muški ugao tumačenja.“ Kompanija Apple je odbila da komentariše ovaj slučaj, tako da nije do kraja jasno ima li uopšte osnova za tužbu.

Ovakvi sukobi nisu ništa novo, a posebno kada je u pitanju tvorac serije M. Night Shyamalan, budući da je i ranije optuživan za plagiranje, pa se njegov film The Village dovodio u vezu sa romanom Margaret Peterson Haddix – Running Out of Time, ali slučaj nikada nije završio na sudu.

