Apple otvara novu prodavnicu u Bangaloru pre lansiranja iPhone 17

Apple je spreman da otvori svu treću prodavnicu u Indiji.

Apple je najavio da će 2. septembra otvoriti novu prodavnicu u Bangaloru, što je treća maloprodajna radnja u Indiji a prva u Južnoj Indiji.

Apple je najavio treću maloprodajnu jedinicu u Indiji neposredno pre lansiranja nove serije iPhone 17. Glasine o novoj seriji su svuda oko nas. Neke govore da će iPhone ukinuti „Plus“ varijantu koju će zameniti tanja verzija novog modela.

Neki podaci ukazuju da je Apple prestao da proizvodi Plus model zbog slabe prodaje. Dok se očekuje da će Pro modeli imati treće spoljno dugme za kameru i moguće dugme za skorlovanje osetljivo na dodir u gornjem levom uglu. Takođe se čini da se menja i dizajn zadnje strane sa prvougaonim ostrvom kamere pune širine koji sadrži tri senzora i blic. A čini se da će Apple logo biti postavljen malo niže.

Takođe se očekuje da će iPhone 17 Max imati najveću bateriju ikada zabeleženu u Apple linijama sa podrškom za bežično punjenje.

iPhone 17 pokušava da zagreje teren za svoje pojavljivanje a čini se da će u Indiji u tome i uspeti.

Izvor: indiaexpress.com