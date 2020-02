Apple patent otkriva radikalno drugačiji iPhone dizajn

Apple je najavio da će tokom ove godine predstaviti seriju telefona koji će doneti najveća tehnološka unapređenja u poslednjih nekoliko godina. Međutim, dizajn tih telefona se neće mnogo promeniti u odnosu na postojeće.

Dizajnerske izmene očekuju se u narednim godinama, a kompanija je objavila detalje o patentu koji bi po njihovim rečima trebao da bude game-changer na polju preklopnih telefona. Njihov patent omogućava da se potencijalno, umesto plastike, za preklopne telefone iskoristi staklo.

Tajna je u mehanizmu koji će obezbediti da se na mestu preklopa telefon ne „lomi“, već da se obezbedi njegovo blago savijanje. To je napravljeno tako što se na mestu preklopa, displej prvo malo širi, pa zatim savija, slično kao balon. Time će se smanjiti pritisak na mestima zakrivljenja, pa će se potencijalno izbeći lomovi koji trenutno „muče“ proizvođače preklopnih telefona. Ipak, najuzbudljiviji deo ovog patenta je što on objašnjava da će se u telefonu upotrebljavati fleksibilna elektronika, fleksibilno kućište i napredna tehnika za savijanje staklenog ekrana (za sve to je Apple već ranije podnosio patente).

Ovaj telefon sigurno neće ugledati svetlost dana tokom ove godine. Sledeće godine će neki proizvođači predstaviti već treću generaciju preklopnih telefona, pa možemo da očekujemo da će i Apple tada poželeti da uđe u trku, da ne bi previše zaostao na tom polju.

Izvor: Forbes

