Apple plaća 20 miliona dolara zbog baterije Apple Watch

Apple je pristao na nagodbu od 20 miliona dolara u grupnoj tužbi zbog oticanja baterije u ranim modelima Apple Watch-a. Ako ste naišli na problem i posedovali ste Apple Watch Series 0, 1, 2 ili 3, možda imate pravo na malu isplatu.

Tužba, Smith et al. protiv Apple Inc., podnet je Okružnom sudu Sjedinjenih Država za Severni okrug Kalifornije. I u sporazumu o poravnanju i na veb lokaciji za potraživanje, Apple izričito negira da su njegovi pametni satovi ikada imali problema sa bubrenjem baterije i „poriče sve optužbe o nepravdanim radnjama“ i odgovornosti. Umesto toga, kaže se da Apple odlučuje da se nagodi kako bi „izbegao dalje troškove sudskog spora“.

U izjavi poslatoj The Verge, portparol Apple-a Aushavna Collins kaže da se kompanija „u potpunosti ne slaže sa tvrdnjama koje se iznose protiv ovih modela Apple Watch-a rane generacije.” Da biste imali pravo na isplatu, morate imati odgovarajući model sata. i prijavili su Apple-u sve potencijalne probleme sa bubrenjem baterije između 24. aprila 2015. i 6. februara 2024. Svako ko odgovara tim kriterijumima ima rok do 10. aprila da potvrde ili ažuriraju svoje informacije o plaćanju da bi primili isplatu. Prema sajtu za česta pitanja o nagodbi, procenjuje se da će isplata biti otprilike 20 do 50 dolara po pokrivenom satu. Prihvatanje plaćanja znači da takođe odustajete od bilo koje buduće radnje u vezi sa problemima sa baterijom na ovim konkretnim satovima. Oni koji ne žele da budu deo poravnanja imaju rok do 24. februara 2025. da se isključe ili prigovore na nagodbu.

