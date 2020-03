Apple plaća 500 miliona dolara zbog namernog usporavanja iPhone uređaja

Kao što se neki od vas mogu sećaju, pre nekoliko godina, Apple je upao u probleme kada je otkriveno da je kompanija potajno usporavala iPhone uređaje kako zastare. Iako se u početku gledalo kao na način manipulacije kupcima nadogradnjom na noviji model, kasnije je otkriveno da je to učinjeno kao način da se spreči da se iPhone uređaji iznenada isključe zbog starenja trajanja baterije.

Bez obzira na to, činjenica da Apple to nikada nije obelodanio dok nije otkriven dovela je do mnogih zabrinutosti, a sada izgleda da bi Apple mogao da duguje mnogo korisnicima novac. Prema nedavnoj nagodbi u kojoj se kompanija složila da plati do 500 miliona dolara korisnicima koji su bili pogođeni.

Ko ima pravo na odštetu?

Dakle, svi vlasnici iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ili iPhone SE, od kompanije će imati pravo da traže 25 dolara po iPhone-u. Na osnovu sudskih dokumenata, čini se da Apple još uvek ne priznaje da možda nisu bili u pravu u svojim postupcima, već su odlučili da plati nagodbu kako bi izbegli troškove parničnog postupka, koji bi kompaniju potencijalno mogli da koštaju više.

Tačna nagodba nije jasna jer još nije odobrena, ali bi se mogla prilagoditi na osnovu broja telefona u SAD-u koji ispunjavaju uslove za to, no minimalna suma na koju je Apple pristao je 310 miliona dolara i kreće se do 500 miliona dolara.

