Apple plaća porez u Irskoj pod pritiskom EU

Evropska unija je uspela da natera Apple da plati porez u Irskoj nakon odluke da se ukinu poreski rajevi i ofšor destinacije. Apple će se svejedno žaliti na odluku.

Uprkos odluci od pre više od godinu dana, Irska je odbijala da natera kompanije da joj plate porez. Ova zemlja Evropske unije je nudila niske poreske stope kako bi povećala strane investicije. Zbog ovakve poreske politike mnoge IT kompanije su svoja sedišta premestili u ovu ostrvsku zemlju koristeći je kao de fakto ofšor destinaciju. Ovo je najviše koristio Apple plaćajući 0,005 posto od kompletne evropske zarade u periodu od 2003. do 2014. Dugovanja su se nagomilavala da bi se na kraju došlo do brojke od čak 13 milijardi evra!

Ovo (polu)legalno kombinovanje zarad umanjenja poreza organi Evropske unije su okarakterisali kao poresko mešetarenje dok je Apple CEO Tim Cook odluku EU komesara nazvao totalnom političkom budalaštinom. Zbog ignorisanja uputstava dobijenih od EU, irska vlada je završila na Evropskom sudu kako bi se donela presuda da li realni poraz mora da bude naplaćen.

Irski ministar Paschal Donohoe najavio je da Irska očekuje da Apple kreće da sa uplaćivanjem dugovanja početkom naredne godine. Iako se čini da je priča ovim završena ipak nije tako. Apple i irska vlada će se žaliti na odluku kako bi sprečili isplatu novca. Irska očigledno smatra da joj se dugoročno više isplati da nastavi da bude poreski raj za velike kompanije kako bi ih privukli, dok Apple nema šta da izgubi. Američka kompanija je ubeđena da je u pravu i da će pravda na kraju biti zadovoljena i da će uspeti da se izvuče kao Google u Francuskoj.

