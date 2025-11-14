Apple planira da uvede oglase u Maps aplikaciju već sledeće godine

Prema izveštaju Marka Gurmana sa portala Bloomberg, Apple planira da u narednoj godini uvede oglase u aplikaciju Maps, čime bi se promenio način na koji korisnici pretražuju restorane i biznise u blizini. Iako oglasi neće biti nametljivi poput onih na YouTube-u, kompanija namerava da pruži bolju vidljivost poslovnim subjektima koji su spremni da plate za promociju svojih lokacija.

Integracija oglasa i AI pretrage

Korisnici već naviknuti na oglase u servisima poput Google Maps ili Yelp uskoro bi mogli da vide sličan pristup i kod Apple-a. Gurman navodi da će Apple koristiti veštačku inteligenciju kako bi poboljšao relevantnost rezultata pretrage i ponudio intuitivniji interfejs od konkurencije.

Ova odluka ne iznenađuje, s obzirom da je još 2022. godine objavljeno da Apple istražuje mogućnosti širenja oglasnog prostora u svom ekosistemu. Kompanija već nudi plaćene pozicije u App Store-u, gde developeri mogu da plate bolje pozicioniranje u rezultatima pretrage.

Pored Maps aplikacije, Apple razmatra i uvođenje oglasa u druge servise poput News, Books i Podcasts, čime bi dodatno povećao prihode izvan prodaje uređaja i pretplata. Na taj način, kompanija postepeno gradi novi oglasni ekosistem unutar iOS-a, ali sa naglaskom na diskretnost i korisničko iskustvo.

