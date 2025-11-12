Apple planira da uvede OLED ekrane na iPad Air, iPad mini i MacBook Air uređajima

Prema informacijama koje je objavio Mark Gurman iz Bloomberga, Apple planira da svoje iPad Air, iPad mini i MacBook Air modele opremi OLED ekranima — tehnologijom koja donosi dublje crne tonove, bolji kontrast i širu dinamiku boja u poređenju sa trenutnim LCD ekranima.

Viši kvalitet slike, ali i potencijalno više cene

OLED paneli pružaju značajno bolji prikaz sadržaja, što ih čini idealnim za multimediju, dizajn i kreativni rad. Međutim, ova tehnologija je skuplja od LCD-a, pa se očekuje da će cene novih modela biti više.

Prema izvorima bliskim kompaniji, Apple trenutno testira verzije svakog uređaja sa OLED ekranom. Do sada je ova tehnologija bila rezervisana za premium uređaje, poput iPad Pro linije i iPhone-a, ali Apple sada traži načine da poveća prodaju Mac i iPad modela nudeći korisnicima razlog za nadogradnju.

Prvi uređaj koji će dobiti OLED ekran biće iPad mini, planiran za izlazak naredne godine. Model sa kodnim imenom J510 navodno će koštati do 100 dolara više od trenutne verzije, jer će osim novog ekrana imati i vodootporni dizajn.

Nakon njega, iPad Air i MacBook Air će takođe preći na OLED — ali najranije 2028. godine, prema Gurmanovim izvorima.

Ranije ovog meseca i Gurman i poznati analitičar Ming-Chi Kuo prognozirali su da će MacBook Pro sa OLED touchscreen ekranom stići krajem 2026. ili početkom 2027. godine — što je zanimljivo s obzirom na to da je Stiv Džobs bio izričito protiv ekrana osetljivih na dodir na laptopovima. Još nije potvrđeno da li će MacBook Air sa OLED ekranom takođe imati touchscreen funkciju.

Prednosti i mane OLED tehnologije

Pored boljeg kontrasta i tamnijih tonova, OLED ekrani su lakši jer im nije potrebna pozadinska osvetljenost, što ih čini pogodnijim za tanje i lakše uređaje. Glavni nedostatak OLED-a je niži nivo maksimalne svetline, dok trenutni MacBook Pro modeli sa MiniLED tehnologijom nude veću svetlinu, ali slabiji kontrast.

Iako su ove informacije i dalje nezvanične, izvori iz industrije navode da Apple aktivno testira nove panele i da bi prelazak na OLED mogao da označi narednu veliku evoluciju u Apple-ovoj liniji prenosivih uređaja.

Izvor: Engadget