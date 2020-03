Apple podržava rad na daljinu

Korona virus se proširio van Kine, i sada preti da postane globalna epidemija. Zbog toga su kompanije počele da primenjuju svoje strategije za vanredne situacije, a među njima je i Apple.

Rad od kuće kao preventivna mera

Tim Cook, izvršni direktor kompanije Apple, nazvao je epidemiju Korona virusa događajem bez presedana. On ohrabruje svoje zaposlene u nekoliko svetskih kancelarija da od 9.03. do 13.03. rade od kuće, ako im priroda posla to omogućava. Kuk je zaposlenima poslao dopis kojim proširuje Apple-ove ranije odredbe o radu od kuće, i one neće važiti samo za one u Kaliforniji ili Sijetlu, već i za druge.

Ova politika rada od kuće biće primenjivana u onim oblastima sa najvećom gustinom naseljenosti, gde postoji povećana opasnost od zaraze. Osim u Sjedinjenim Američkim Državama, tu su i kancelarije u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Japanu, Južnoj Koreji, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj. Svi radnici primaće plate po ustaljenom režimu i tu neće biti promena.

Apple je u februaru zatvorio sve svoje maloprodajne lance u Kini zbog izbijanja Korona virusa, a takođe im je ograničeno i kretanje u područjima gde vlada zaraza, uključujući Kinu, Italiju i Južnu Koreju. Isporuka iPhone uređaja u prvom kvartalu neće moći da dostigne zacrtane ciljeve, takođe je objavljeno u saopštenju.

