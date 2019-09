Apple pomerio datum izdavanja iOS-a 13.1 za 24. septembar

Apple tek što je predstavio iOS 13, a planirao je da njegovog naslednika, iOS 13.1 objavi nakon desetak dana (30. septembra). Međutim, to će se desiti šest dana ranije (24. septembra). Iz kompanije nema informacija zašto je došlo do tog pomeranja, ali postoje spekulacije da je razlog to što iOS 13 na nekim iPhone 11 modelima radi prilično bagovito i ima problema sa stabilnošću.

Takođe, istog dana stiže i iPadOS koji će doneti nekoliko novih funkcija posvećenih poboljšanju korisničkog iskustva na iPad tabletima, kao što su bolji multitasking i widget view na glavnom ekranu. iOS 13.1 update uglavnom donosi funkcije koje nisu stigle da budu završene za iOS 13.0, kao što je recimo ETA deljenje u mapama. Ovo je u neku ruku iznuđeno rešenje koje je Apple morao da napravi, ali dobra stvar je što korisnici novih iPhone-a neće morati dugo da čekaju da bi videli nove funkcije i da bi dobili bolje korisničko iskustvo u radu.

Izvor: Engadget