Apple potvrdio da iPhone 16 ima 8 GB RAM-a 

Linija iPhone 16 ima 8 GB RAM-a, od osnovnog modela do 16 Pro Max, a sve je to zahvaljujući Apple Intelligence-u. Apple-ov potpredsednik hardverske tehnologije Johny Srouji potvrdio je to u intervjuu za Geekervan, da je 9to5Mac primetio.

Srouji je u intervjuu objasnio da je „DRAM jedan aspekt“ kada je u pitanju odlučivanje o hardverskim karakteristikama potrebnim za Apple Intelligence, rekavši da nas je ta funkcija „navela da verujemo da moramo da dođemo do 8 GB“. Dodao je da bi dodatna RAM memorija takođe „neizmerno pomogla“ za zadatke poput vrhunskih igara na uređajima.

Apple nije ranije naveo koliko RAM-a ima linija iPhone 16, ali MacRumors je otkrio reference na broj od 8 GB u Xcode-u nakon što su telefoni najavljeni. Apple, koji nije jedini proizvođač hardvera koji je nedavno povećao RAM kako bi ponudio AI, rekao je da iOS 18 neće doneti Apple Intelligence na iPhone 15, koji ima samo 6 GB RAM-a, kada se pokrene set funkcija. Osim linije iPhone 16, iPhone 15 Pro će biti jedini drugi telefon koji ga podržava.

Osim toga, Srouji provodi otprilike 17-minutni intervju raspravljajući o filozofiji hardverskih performansi kompanije, karakteristikama A18 čipova u novim telefonima, Appleovom pristupu termičkom dizajnu i iPhone 16 i 16 Pro video i obradi slike.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet