Apple povlači torent app za iPhone u Evropi

Apple je uklonio torent klijent za iPhone, iTorrent, sa alternativnog iOS tržišta AltStore PAL-a u EU, pokazujući da i dalje može da kontroliše aplikacije koje nisu navedene na zvaničnom App Store-u. Programer iTorrent-a, Danil Vinogradov, rekao je za TorrentFreak da mu je Apple oduzeo prava na distribuciju aplikacija u bilo kojoj alternativnoj iOS prodavnici, tako da problem nije povezan sa samim AltStore PAL-om.

„Apple je uklonio funkcionalnost alternativne distribucije sa iTorrent-ovog portala za programere bez ikakvog upozorenja“, rekao je Vinogradov na iTorrent-ovoj Github stranici. Apple nije naveo razlog za uklanjanje, prema Vinogradovu, a distribucija je oduzeta na nivou Apple Dev naloga. Stvar takođe istražuje AltStore PAL.

Dok Apple zabranjuje torent aplikacije na sopstvenoj iOS prodavnici, Zakon EU o digitalnim tržištima dao je korisnicima iPhone-a unutar bloka veću slobodu da instaliraju aplikacije iz prodavnica aplikacija trećih strana kojima kompanija iz Cupertino ne upravlja direktno. iTorrent je dodat u AltStore PAL u julu prošle godine, što postavlja pitanje zašto baš sada i šta je izazvalo njegovo uklanjanje?

