PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
Business News 

Apple poziva EU da ukine Zakon o digitalnoj konkurenciji

Marija Ljevnaic

Apple je pozvala EU da ukine Zakon o digitalnim tržištima koji je stupio na snagu prošle godine.

PCPress.rs Image

Apple i EU su se više sukobljavali oko Zakona o digitalnom upravljanju. Čelnici EU za konkurenciju kažu da će zakon učiniti digitalni sektor u bloku od 27 zemalja pravednijim i otvorenijim.

Bizit 2025

Apple je od početka osporavao propis i smatra da će Zakon dovesti do pogoršanja usluga koje se pružaju korisnicima njenih proizvoda i izložio ih rizicima od kojih su bili zaštićeni.

Apple je predložio stvaranje regulatrne agencije odvojene od Evropske komisije, koja bi bila odgovorna za sprovođenje ovih pravila.

Apple je zbog ovog zakona morala da ograniči svoje bežične slušalice uklanjanjem funkcije automatskog prevođenja „uživo“ što je njihova glavna funkcija. Kompanija i dalje insistira da je zakon pogrešan i da će pogoršati kvalitet usluga.

Ipak Apple je i dalje pod istragom EU.

Izvor: rfi.fr

Facebook komentari:
Tagovi: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *