Apple poziva EU da ukine Zakon o digitalnoj konkurenciji

Apple je pozvala EU da ukine Zakon o digitalnim tržištima koji je stupio na snagu prošle godine.

Apple i EU su se više sukobljavali oko Zakona o digitalnom upravljanju. Čelnici EU za konkurenciju kažu da će zakon učiniti digitalni sektor u bloku od 27 zemalja pravednijim i otvorenijim.

Apple je od početka osporavao propis i smatra da će Zakon dovesti do pogoršanja usluga koje se pružaju korisnicima njenih proizvoda i izložio ih rizicima od kojih su bili zaštićeni.

Apple je predložio stvaranje regulatrne agencije odvojene od Evropske komisije, koja bi bila odgovorna za sprovođenje ovih pravila.

Apple je zbog ovog zakona morala da ograniči svoje bežične slušalice uklanjanjem funkcije automatskog prevođenja „uživo“ što je njihova glavna funkcija. Kompanija i dalje insistira da je zakon pogrešan i da će pogoršati kvalitet usluga.

Ipak Apple je i dalje pod istragom EU.

Izvor: rfi.fr