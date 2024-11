Apple pravi film zasnovan na The Oregon Trail igri

The Oregon Trail, verovatno jedna od najprepoznatljivijih kompjuterskih igara za one koji su odrastali 80-ih i 90-ih, uskoro će postati film. Prema informacijama The Hollywood Reporter-a, Apple razvija igranu adaptaciju ove igre, sa Vilom Spekom i Džošom Gordonom kao režiserima i producentima. S obzirom na to da su poznati po filmovima kao što je Blades of Glory, verovatno će The Oregon Trail biti komedija, a ne mračna drama o porodici pionira iz 19. veka koja postepeno umire zbog dizenterije i gladi.

Muzika i scenario za film

Izvori The Hollywood Reporter-a takođe navode da će film sadržati nekoliko muzičkih numera „u stilu Barbi“. Benj Pasek i Justin Paul, poznati po radu na La La Land i Dear Evan Hansen, a nedavno nominovani za Emi za numeru koju je Stiv Martin izveo u seriji Only Murders in the Building, navodno će producirati originalnu muziku za film. Kenneth i Keith Lucas (Judas and the Black Messiah), zajedno sa Max Reismanom, rade na scenariju. Produkcija je još uvek u ranoj fazi: za sada nema glumaca vezanih za projekat, a Apple još nije zvanično najavio film.

Originalnu igru su kreirali Don Rovič, Bil Hajneman i Pol Dilenberger, a prvi put je objavljena 1971. godine. U igri je cilj da kupite zalihe, lovite hranu i putujete na zapad uz odgovarajući tempo, pokušavajući da održite vaš karavan u životu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet