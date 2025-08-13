Apple pravi svoj AI chatbot kao konkurenciju ChatGPT-u

Apple planira da uhvati korak s konkurencijom u oblasti veštačke inteligencije lansiranjem sopstvenog AI chatbota. Prema informacijama Marka Gurmana iz Bloomberga, kompanija je formirala novi tim pod nazivom Answers, Knowledge and Information, sa zadatkom da razvije “pojednostavljenu alternativu za ChatGPT”, u skladu sa Apple filozofijom “ne prvi, ali najbolji”.

Od partnerstva sa OpenAI ka sopstvenom rešenju

Ova promena pravca dolazi nakon što je Apple 2024. godine odlučio da sarađuje sa OpenAI i implementira ChatGPT u Siri, umesto da razvije sopstveno AI rešenje. Međutim, novi tim sada radi na internom AI sistemu koji bi korisnicima ponudio iskustvo sličnije ChatGPT‑u, sa mogućnošću pretraživanja interneta i odgovaranja na pitanja u realnom vremenu.

Gurman navodi da bi ove nove AI funkcije mogle biti dostupne kao posebna aplikacija, ali i kao integracija u postojeće Apple servise poput Siri, Spotlight pretrage i Safari pretraživača.

Novi tim, poznat lider i AI ambicije

Tim “Answers, Knowledge and Information” predvodi Robby Walker, koji je ranije nadgledao razvoj Siri asistenta. Apple već oglašava radna mesta vezana za razvoj pretraživačkih algoritama i AI pretrage, što potvrđuje ozbiljne namere kompanije da razvije napredni AI sistem “iznutra”.

Ovaj interni razvoj dolazi u trenutku kada Apple oseća pritisak da ubrza svoju Apple Intelligence strategiju. Iako je unapređena verzija Siri najavljena ranije ove godine, njen izlazak je odložen za 2025.

Apple spreman za akvizicije kako bi ubrzao AI razvoj

U poslednjem kvartalnom finansijskom izveštaju, izvršni direktor Tim Kuk naglasio je da je kompanija spremna da kupi druge firme kako bi ubrzala svoj AI roadmap. To znači da pored internog razvoja, Apple razmatra i eksterne resurse kao način da uhvati priključak sa konkurencijom poput Googlea, Microsofta i OpenAI-ja.

Apple možda kasni u AI trci, ali sve više ulaže u to da ne ostane van nje, i da, kada uđe, ponudi prepoznatljiv kvalitet u sopstvenom stilu.

Izvor: Engadget