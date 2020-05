Apple predstavio 13-inčni MacBook Pro 2020 sa Magičnom tastaturom

Ranije nego što je očekivano, Apple je najavio novi 13-inčni MacBook Pro, koji u sebi sadrži opcioni Intel CPU 10. generacije, a cena startuje od 1300 dolara. Relativno brzo je izbačena prošlogodišnja butterfly tastatura koja se pokazala kao falična i zamenjena je novom takozvanom Magičnom tastaturom.

Specifikacije

Apple se za sada drži Thunderbolt 3 ulaza / USB – C konektora kojih ukupno ima četiri, plus ulaz za slušalice. Touch bar, svidelo se to nekom ili ne, uz Touch ID, ostaje. Kao i fizički taster Esc. RAM može biti nadograđen do 32GB a skladište do 4TB. Apple je najavio da će Intel-ovi procesori desete generacije imati Turbo Boost do 4.1Ghz, a da će nova Intel Iris grafika podržavati Pro Display XDR na 6K rezoluciji.

Osnovni model, iako košta 1300 dolara, dolazi sa skladištem od 256GB, duplo više nego kod prethodnih modela. Osnovni model nema Intel CPU 10. generacije, a od RAM memorije ima samo 8GB. Unapređenje na 16GB je dostupno za 100 dolara. To je opet isto toliko jeftinije nego kod ranijih modela, kod kojih je bilo potrebno doplatiti 200 dolara za 16 GB. Novi MacBook Pro je dostupan za kupovinu, ali u određenim radnjama i zemljama.

