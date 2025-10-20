PC Press specijal - Bezbednost 2025
Apple predstavio prvi M5 čip

Nenad Gajic

Novi MacBook Pro, iPad Pro i Vision Pro biće opremljeni novim sa najnovijim Apple-ovim čipom.

Nadograđeni i osveženi proizvodi

Apple je na korak od velikog predstavljanja svojih najnovijih proizvoda sa M5 čipom. Prema izveštajima Marka Gurmana, očekuje se da će kompanija predstaviti svoju oktobarsku liniju proizvoda. To uključuje nadograđeni iPad Pro, osveženi Vision Pro sa poboljšanim kaišem i novi osnovni model MacBook Pro, svi sa najnovijim Apple čipom.

Ranije je lansiranje M5 MacBook Pro modela bilo planirano za početak 2026. godine, dok je tipična jesenja objava bila uobičajena praksa. Gurman je u svojim prethodnim izveštajima naglasio da Apple približava fazu masovne proizvodnje laptopova, što ukazuje da bi proizvodi mogli biti dostupni ranije nego što se očekivalo.

Dodatni znakovi dolaska M5 MacBook Pro modela su niski zalihe M4 modela u Apple prodavnicama, dok su i dalje dostupni M4 Pro i M4 Max. Gurman takođe napominje da M5 Pro i M5 Max čipovi neće biti „spremni u dovoljnim količinama“ do početka naredne godine, ali se očekuje da će Apple objaviti preostale proizvode jesenske linije putem online najava, slično kao prošle godine za MacBook Pro.

Izvor: Engadget

Tagovi:

