Apple pretvara “The Oregon Trail” u film

Apple planira da klasičnu, edukativnu igru The Oregon Trail pretvori u film, a u projekat će se uložiti solidna količina novca.

Sve je u ranim fazama razvoja, budući da je ideja tek prihvaćena. Spekuliše se da će film režirati producirati Will Speck i Josh Gordon, pa je jasno da neće biti ozbiljna istorijska drama o mukama onih koji su putovali na američki zapad, već komedija. I tu nije kraj – u izveštajima stoji da se radi o mjuziklu.

Scenario pišu Kenneth and Keith Lucas koji su poznati po drami Judas and the Black Messiah, za koju su 2021. godine nominovani za Oskara. Ekipa koja će staru igru transformisati u film je dakle ozbiljna, što je važno kada se radi o klasicima – igru The Oregon Trail su igrali još sedamdesetih godina prošlog veka. Izašla je 1971. godine, a radi se o priči koja se bazira na tekstu i služi da mlade poduči o mukama američkih pionira koji su u XIX veku osvajali zapad (mada su muke starosedelaca bile mnogo veće).

Proteklih decenija su napravljeni mnogi filmovi na sličnu temu. Ovaj je važan jer se svi oni koji su rođeni ranih osamdesetih (u Americi, mada se igra prelila i na svet) i danas nazivaju „The Oregon Trail generacijom”, jer su odrastali uz morbidnu igru koja je poznata po rečenicama poput “Umro si od dizenterije!”

Budući da je projekat odobrila kompanija Apple sasvim je sigurno da će izaći i na Apple TV+, ali se još uvek ne zna kada.

