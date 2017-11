Apple preuzima startap koji se bavi proširenom stvarnošću

Kompanija Apple navodno radi na proizvodu koji bi u budućnosti mogao da nasledi iPhone, a u obliku uređaja za proširenu realnost koji bi trebalo da bude gotov do 2019. godine, te da do korisnika dođe početkom 2020. Upravo je to razlog zbog kojeg se kompanija odlučila za kupovinu kanadskog startapa Vrvana, koji je specijalizovan za tehnologiju proširene i virtuelne realnosti, a za 30 miliona dolara, kako navode izvori koji su upoznati sa poslovanjem kompanije.

Iz Apple-a su odbili da komentarišu ove navode, ali ih nisu demantovali, te je akvizicija potvrđena od strane neimenovanih izvora. Ova kupovina je značajna, budući da se već neko vreme spekuliše da je Apple zainteresovan za tehnologiju proširene stvarnosti, pa je ova akvizicija možda najbolji pokazatelj smera u kojem će se kompanija kretati u budućnosti.

Ovom kupovinom Apple je dobio pristup Totem VR headset-u iz Vrvana-e, koji je dobio odlične kritike, ali nikada nije isporučen, a koji koristi elemente proširene i virtuelne realnosti, te ove dve tehnologije nudi u okviru jednog uređaja. Prednost Totem-a u odnosu na slične uređaje je u tome što nudi 6DoF (šest stepeni slobode), tehnologiju koja mu omogućava da odredi svoj položaj u 3D prostoru, te da uz pomoć infracrvenih kamera odredi položaj ruku korisnika.

Izvor: Tech Crunch

