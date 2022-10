Apple priprema iPad Pro sa ekranom dijagonale 16“

Prema nezvaničnim informacijama, izgleda da Apple planira da predstavi 16“-ni model iPad Pro tableta. Ako su te informacije tačne, očekivano vreme njegove pojave na tržištu je u četvrtom kvartalu sledeće godine.

Ovaj tablet će biti namenjen kreativnim profesionalcima i Apple sigurno ne očekuje da će se prodavati u količinama kao manji, trenutno aktuelni iPad modeli. Ciljani korisnici bi mogli da ovaj tablet koriste sa Apple Pencil, u grafičkim aplikacijama, čime će dobiti mnogo veću površinu za crtanje.

Iako se sa ovom dijagonalom, iPad Pro praktično izjednačava sa dijagonalama prenosnih Apple računara, to ne znači da će se ova dva segmenta mešati. Uprkos nekim nagoveštajima da kompanija planira da spoji iPadOS i macOS (pri čemu bi ovaj tablet bio idealan uređaj za to), to se najverovatnije neće desiti. U prilog toj tvrdnji ukazuje činjenica da se linija između Apple iPad uređaja i Mac prenosnih računara sve više „zamagljuje“. Mac platforma je dobila neke od iPad funkcionalnosti, a tableti su dobili bolju podršku za multitasking. Takođe, obe platforme imaju Stage Manager, ali ništa od toga ne znači sigurno da će doći do njihovog spajanja. Uostalom, u pitanju su platforme namenjene različitim ciljnim grupama i to je verovatno najveća prepreka u tom procesu.

Što se tiče „velikog“ iPad-a, za sada ne postoje dodatne informacije, kao ni cenovni okvir, ako se on zaista pojavi u prodaji.

