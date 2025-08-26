Apple priprema podršku za veštačku inteligenciju izvan ChatGPT

iPhone korisnici će moći da odluče da li žele da se Apple Intelligence poveže sa ChatGPT.

Na ličnim uređajima korisnici iPhone će moći da odluče da li žele da se Apple Intelligence poveže sa ChatGPT ali na korporativnim uređajima stvari su malo komplikovanije. Apple planira da ponudi podršku za poslovne naloge, ali na način koji prevazilazi njihovo trenutno OpenAI partnerstvo.

Sa predstojećim ažuriranjem iOS 26, Apple će dodati mogućnost konfigurisanja koriščenja poslovne verzije OpenAI ChatGPT-a koji nudi različita podršavanja privatnosti, veća ograničenja korišćenja, kao i dodatne funkcije kao što je integracija podataka kompanije.

Sistem bi teoretski mogao da omogući integraciju sa drugim kompanijama za veštačku inteligenciju koje nude poslovne naloge kao što su Antrhropic, Google i Microsoft. Čini se da Apple želi da da promene i poboljšanja poslovnih mogućnosti za upravljanje uređajima uključujući nove API za integraciju IT alata, nove alate za migraciju upravljanja uređajima i poboljšanje rešenja za povratak u službu.

Još uvek nisu poznati svi detalji ali se čini da će Apple u narednim mesecima aktivno raditi na ovom pitanju.

Izvor: 9to5mac.com