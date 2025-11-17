Apple prodavnica dobila novi izgled

Apple je redizajnirao veb interfejs svoje prodavnice aplikacije.

Korisnici su do sada mogli da vide pojedinačne stranice za aplikacije na vebu koje su uglavnom pronalazili preko pretraživača. Potrebe korisnika za boljom navigacijom kroz aplikaciju uticale su na novi izgled App Store.

Novi interfejs pruža mogućnost korisnicima daju da pregledaju aplikacije po kategoriji i po platformi a postoje i posebni odeljci za aplikacije na iPhone, iPad i drugim uređajima. Iako korisnici trenutno ne mogu da preuzmu aplikacije sa veba ova funkcija će se najverovatnije dodati kasnije.

Redizajn je deo napora Apple da se predstavi kao otvoreni ekosistem što je najveća zamerka raznih vlada i regulatornih tela ovoj kompaniji.

Izvor: techcrunch.com