Apple prototip AI alata animira slike koristeći tekstualne opise 

Istraživači iz Apple-a su predstavili Keyframer, prototip generativne AI animacije koja omogućava korisnicima da dodaju kretanje 2D slikama opisujući kako treba da budu animirane.

U istraživačkom radu objavljenom 8. februara, Apple je rekao da su modeli velikih jezika (LLM) „nedovoljno istraženi“ u animaciji uprkos potencijalu koji su pokazali u drugim kreativnim medijima kao što su pisanje i generisanje slika. Keyframer alat koji pokreće LLM predstavlja se kao primer kako bi se tehnologija mogla primeniti.

Koristeći OpenAI GPT4 kao osnovni model, Keyframer može uzeti datoteke skalabilne vektorske grafike (SVG) — format ilustracije koji može da se promeni bez ometanja kvaliteta — i generiše CSS kod za animiranje slike na osnovu tekstualnog odziva. Samo otpremite sliku, otkucate nešto poput „učini da zvezde svetlucaju“ u okvir sa odzivom i pritisnete generiraj. Primeri dati u istraživačkom radu pokazuju kako ilustracija Saturna može da prelazi između boja pozadine ili da prikazuje zvezde koje blede u prednjem planu i van njega.

Korisnici mogu proizvesti više dizajna animacije u jednoj seriji i prilagoditi svojstva kao što su kodovi boja i trajanje animacije u posebnom prozoru. Iskustvo kodiranja nije neophodno jer Keiframer automatski konvertuje ove promene u CSS, iako se sam kod takođe može u potpunosti uređivati. Ovaj pristup zasnovan na opisu je mnogo jednostavniji od drugih oblika animacije generisane veštačkom inteligencijom, koja obično zahteva nekoliko različitih aplikacija i određeno iskustvo kodiranja.

Jedan profesionalni dizajner pokreta koji je učestvovao u Apple istraživanju rekao je: „Deo mene je nekako zabrinut da će ovi alati zameniti poslove, jer je potencijal tako visok. Ali mislim da je učenje o njima i njihovo korišćenje kao animator – to je samo još jedan alat u našem kutiju sa alatkama. To će samo poboljšati naše veštine. To je zaista uzbudljiva stvar.”

Ipak, pred nama je dug put. Keyframer još uvek nije javno dostupan, a korisnička studija u okviru Apple-ovog istraživačkog rada obuhvatala je samo 13 ljudi, koji su mogli da koriste samo dve jednostavne, unapred izabrane SVG slike kada eksperimentišu sa alatom.

Apple je takođe pažljivo pomenuo svoja ograničenja u radu, precizirajući da se Keiframer fokusira na animacije zasnovane na vebu kao što su sekvence učitavanja, vizuelizacija podataka i animirani prelazi. Nasuprot tome, vrsta animacije koju vidite u filmovima i video igrama je previše složena da bi se proizvela korišćenjem samo opisa – barem za sada.

Keyframer je jedna od nekoliko generativnih AI inovacija koje je Apple najavio poslednjih meseci. U decembru, kompanija je predstavila Human Gaussian Splats (HUGS), koji može kreirati ljudske avatare spremne za animaciju iz video klipova. Prošle nedelje, Apple je takođe objavio MGIE, novi AI model koji može da uređuje slike koristeći tekstualne opise.

Izvor: TheVerge

